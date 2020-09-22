Майкл Чэпмен скончался в 84 года.

Умер оператор фильмов Таксист" и "Бешеный бык" Майкл Чэпмен. Об этом на собственной странице в Facebook сообщила режиссер Эми Холден Джонс. По данным американских коллег, оператор скончался 20 сентября в 84 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Напомним, что Майкл Чэпмен родился 21 ноября 1935 года в Бостоне. Он начал профессиональную карьеру в середине 1960-х годов. Сначала американец получил должность ассистента на съемках картины "Кто убил плюшевого медведя" Джозефа Кейтса. Первой операторской работой считается фильм "Последний наряд" Хэла Эшби. Чэпмен дважды номинировался на премию "Оскар" (за фильмы "Бешеный бык" Скорсезе и "Беглец" Эндрю Дэвиса).

Актер Владимир Чуприков умер в 56 лет от остановки сердца.

Фото: личный архив Майкла Чэпмена

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