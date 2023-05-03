В Ленинградской области умер 20-летний леопард Герд

Он был одним из старейших леопардов во всей России.

Накануне стало известно о кончине леопарда по имени Герд. Он был одним из старейших леопардов России и умер в возрасте 20-ти лет в ленобластном хосписе "Дом тигра", – об этом стало известно из сообщений в Telegram-канале предприятия.

Накануне смерти Герд был отправлен к ветеринарам. Его госпитализировали с почечной недостаточностью. В процессе оказания ветеринарной помощи леопард скончался. По меркам леопардов 20-летний срок является глубокой старостью, непременно влекущей за собой ухудшение состояния.

Ранее Piter.TV сообщал о возращении капского дамана Сени на постоянную экспозицию Ленинградского зоопарка.

Фото: Telegram / Дом Тигра