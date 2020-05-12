Борису Савину было 83 года.

Умер один из создателей мультфильма "Падал прошлогодний снег". Информацией на собственном аккаунте в Facebook поделился шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков. Он рассказал, что мультипликатору Борису Савину было 83 года. Деятель культуры скончался 9 мая. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Напомним, что Борис Савин является одним из авторов таких проектов как "Падал прошлогодний снег", "Дядюшка Ау", "Волшебник Изумрудного города" и "Большой секрет для маленькой компании".

Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалев.

Фото: Сергей Василенко

Видео: Кадры из м/ф "Падал прошлогодний снег", реж. Александр Татарский

