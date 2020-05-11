Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалев

Смерть сенатора не связана с пандемией коронавируса.

Ушел из жизни бывший руководитель Рязанской области и член Совета Федерации Олег Ковалев. Как сообщил РИА "Новости" глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатор боролся с тяжелой болезнью и скончался накануне от остановки сердца.

Отдельно отмечается, что смерть Ковалева не связана с пандемией коронавируса COVID-19.

Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с марта 2008-го по февраль 2017-го года.

Фото, видео: council.gov.ru, Youtube/ Общественная палата Российской Федерации