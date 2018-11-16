Умер оскороносный композитор Андре Превин

Автору саундтрека к "Жижи" было 89 лет.

В Нью-Йорке на 90-ом году жизни скончался американский дирижёр, пианист и композитор Андре Превин. Об этом сообщает газета "The New York Times" ссылаясь на продюсера Линду Петрикову. Причины смерти не оглашаются.

Андре Превин родился 6 апреля 1929 в Берлине в семье еврейских иммигрантов из России. В 1937 вместе с семьей эмигрировал во Францию, а позднее в США, где снискал славу талантливого музыканта.

С 1947 г. Превин сочинял музыку для голливудских фильмов. Он неоднократно номинировался на престижную премию "Оскар" и смог четыре получить статуэтку за фильмы "Жижи", "Порги и Бесс", "Моя прекрасная леди" и "Нежная Ирма". В 1969 году Превин стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра, также в разные годы он возглавлял оркестры Хьюстона, Питсбурга, Лос-Анджелеса и Осло. За выдающийся вклад в развитие музыки в 2005 году Превина удостоили Премии Гленна Гульда.



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