HBO показали новые постеры последнего сезона "Игры престолов"

Новый сезон выйдет на экраны 14 апреля.

В социальных сетях телеканал HBO появились постеры последнего сезона сериала "Игра Престолов". На всех изображениях запечатлены персонажи, сидящие на железном троне.



Первая серия последнего сезона выйдет на экраны 14 апреля текущего года. В сезоне будет шесть серий, последние четыре из которых будут длиннее обычных на 20 минут.



Напомним, что сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, и он является необычно популярным, так как зрители никогда до конца не знают, чем еще их смогут оценить создатели сериала. За время существования "Игра престолов" получила 28 премий "Эмми".

















Фото и видео: HBO