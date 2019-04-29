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Появились новые постеры фильма "Шугалей-2"

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Мировая премьера запланирована на сентябрь этого года.

В сети появились новые постеры фильма "Шугалей-2". В настоящий момент в России подходят к концу съемки второй части кинокартины. Мировая премьера запланирована на сентябрь этого года.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. История рассказывает о социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые приехали в Ливию, чтобы провести исследование общественного мнения. В ходе работы они обнаружили, что в стране существует проблема распространения терроризма. За полученные сведения россиянам пришлось дорого заплатить – их похитили в Триполи и заключили в тюрьму "Митига".

Уже больше года россияне пытаются добиться освобождения ученых. Внимание властей и общественности привлекают при помощи фильмов.

Режиссером второй части выступил Максим Бриус, продюсерское кресло занял Сергей Щеглов. В продолжение истории зрители получат ответы на вопросы о дальнейшей судьбе пленных социологов.

Ранее мы писали, что Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске  "Человека-волка".

Фото: постеры из фильма "Шугалей-2"

Видео: YouTube / iVideos

Теги: плен, постеры, шугалей
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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