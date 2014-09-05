Минобороны показало кадры возвращения российских бойцов из плена

Освобожденных военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из украинского плена.

В результате переговорного процесса были возвращены 95 российских военнослужащих. Столько же военнопленных ВСУ были переданы взамен. Освобожденных военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-28НМ.

Видео: Минобороны России