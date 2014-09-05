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Минобороны показало кадры возвращения российских бойцов из плена

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Освобожденных военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из украинского плена.

В результате переговорного процесса были возвращены 95 российских военнослужащих. Столько же военнопленных ВСУ были переданы взамен. Освобожденных военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-28НМ.

Видео: Минобороны России

Теги: военнослужащие, минобороны россии, обмен, плен
Категории: Лента новостей, Новости России,

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