Минобороны показало кадры возвращения российских бойцов из плена

Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из украинского плена.
В результате переговорного процесса были возвращены 95 российских военнослужащих. Столько же военнопленных ВСУ были переданы взамен. Освобожденных военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-28НМ.
Видео: Минобороны России
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