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Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске  "Человека-волка"
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске  "Человека-волка"

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Дата начала съемок пока не известна.

Знаменитый канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске фильма "Человек-волк" 1941 года. Об этом пишет издание Deadline.

Производством фильма будет заниматься студия Universal Pictures. В настоящий момент она ведет переговоры с режиссером фильма "Человек-невидимка" Ли Уоннеллом. Сценаристами проекта стали авторы сериала "Оранжевый – хит сезона" Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум.

Действие нового фильма будет перенесено в наше время. По духу картина будет похожа на гибрид "Телесети" и "Стрингера". Другие подробности сюжета пока не раскрываются. Также не известна дата начала съемок.

Ранее мы писали, что авторы "Бессмертной гвардии" показали кадры боевой подготовки.

Фото: Instagram / ryangosling_page

Теги: universal pictures, райан гослинг, человек-волк
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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