Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ

Украинские военные вышли из окопа по одному под контролем российских военных.

Минобороны России опубликовало видео сдачи в плен солдат украинских солдат на Запорожском направлении.

На опубликованных кадрах военнослужащие ВСУ выходят из окопа по одному под контролем российских военных. По словам одного из пленных, те лежали минут двадцать после начала обстрела, потом вышли на поле. Другой военный отметил, что вся территория находится в минах, а их "отправляют на убой".

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении "Вербой" украинского БПЛА на артемовском направлении.

Видео: Минобороны России