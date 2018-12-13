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Умер нобелевский лауреат физик Марри Гелл-Манн

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Ученый внес большой вклад в изучение физики элементарных частиц.

На 90-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн. Печальную новость в Twitter опубликовал исследовательский центр Санта-Фе.

Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Гелл-Манна в это трудное время

Исследовательский центр Санта-Фе, Twitter

Гелл-Манн внес большой вклад в изучении физики элементарных частиц. Он был одним из ведущих физиков XX века, а также  является автором термина "кварк". В 1961 году он ввел новую квалификацию частиц-адронов и позже разработал кварковую модель элементарных частиц . В 1969 году ученый за свои открытия был удостоен Нобелевской премии.

В 1984 году Гелл-Манн совместно с другими физиками основал Институт Санта-Фе.

Видео: Отход Науки

Теги: марри гелл-манн, нобелевская премия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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