Протоиерею было 48 лет.

Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин. Об этом сообщили в а рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии коронавируса.

Протоиерею было 48 лет. Причина смерти не указывается. Издание Baza накануне писало, что Агейкин заболел коронавирусом.

В 2013 году Агейкин был назначен настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора. С 2017-го занимал пост руководителя Административного секретариата Московской патриархии.

Ранее в России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом.Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. на утро 21 апреля количество погибших от COVID-19 по России составляет 456 человек.

Видео: YouTube / Современная летопись Богоявленского кафедрального собора в Елохове (город Москва)