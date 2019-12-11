Чиновнику шел 58-ой год жизни.

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиром через свой аккаунт в Instagram. Чиновник выразил соболезнования близким погибшего.

Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра написал Владимир Владимиров

Андрею Джатдоеву было 57 лет. О причинах смерти мэра Ставрополя информации на данный момент нет.

Напомним, что Андрей Джатдоев родился 3 сентября 1962 года. Он учился в Ставропольском сельскохозяйственном институте. С 1984 года начал работать в должности микробиолога на местной биофабрике. С 1996 года Джатдоев получил должность директора городского департамента экономики, С 2001 года чиновник занял пост заместителя главы администрации. С октября 2016 года его избрали мэром города.

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