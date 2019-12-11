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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Сегодня, 9:24
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lesjasap

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Чиновнику шел 58-ой год жизни.

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиром через свой аккаунт в Instagram. Чиновник выразил соболезнования близким погибшего.

Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра

написал Владимир Владимиров

Андрею Джатдоеву было 57 лет. О причинах смерти мэра Ставрополя информации на данный момент нет.

Напомним, что Андрей Джатдоев родился 3 сентября 1962 года. Он учился в Ставропольском сельскохозяйственном институте. С 1984 года начал работать в должности микробиолога на местной биофабрике. С 1996 года Джатдоев получил должность директора городского департамента экономики, С 2001 года чиновник занял пост заместителя главы администрации. С октября 2016 года его избрали мэром города.

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом.

 

Теги: андрей джатдоев, мэр, ставрополь
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 10:24

Очень  жаль ,когда  из  жизни  уходят  молодые  люди.Но  ещё  больше жаль близких.Самое с трашное  в  жизни -потеря родных .Не  знаю этих  людей, но  знаю,что  такое  горечь  утраты.Соболезную.

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