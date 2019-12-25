На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

Об этом в соцсетях рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Утром в субботу, 25 апреля, стало известно о том, что в Ставропольском крае умер медицинский работник, который оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил глава региона Владимир Владимиров.

Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что спасая чужие жизни, "человек отдал свою".

Ранее мы сообщали о том, что в России выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. К утру 25 апреля сообщается о 5966 новых случаях в 83 регионах страны.

Отмечается, что в числе случаев заболеваний было выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2915 случаев, что составляет 48,9%. Днем 25 апреля стало известно, что в России всего с начала эпидемии зафиксировано 74588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, а также зафиксировано 66 летальных случаев. Таким образом, за весь период эпидемии в России умер 681 человек.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф