Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в РФ от 25 апреля

Почти половина из выявленных случаев заболевания коронавирусом выявлена как контактная и без клинических проявлений.

В России выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. К утру 25 апреля сообщается о 5966 новых случаях в 83 регионах страны. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в числе случаев заболеваний было выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2915 случаев, что составляет 48,9%.

Днем 25 апреля стало известно, что в России всего зафиксировано 74588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, а также зафиксировано 66 летальных случаев. Таким образом, за весь период по России умер 681 человек.

Ранее мы сообщали о том, что 24 апреля стало известно о смерти 41 нового пациента с подтвержденным тестом на коронавирус в Москве. Известно, что у погибших были сопутствующие заболевания – гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз и сахарный диабет (у 10 человек).

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф