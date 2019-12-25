  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
Сегодня, 9:16
195
fvbykov

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

0 0

Новой информацией поделились в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Вечером в пятницу, 24 апреля стало известно о смерти 41 нового пациента с подтвержденным тестом на коронавирус в Москве. Известно, что у погибших были сопутствующие заболевания – гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз и сахарный диабет (у 10 человек).

Умершим было от 34 до 92 лет, 34-летнему пациенту был поставлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом", также у него был сахарный диабет.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики страны почти на $500 млрд. Сумма должна помочь в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии