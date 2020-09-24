Умер летавший на Луну астронавт Майкл Коллинз

Он был пилотом командного модуля космического корабля "Аполлон-11".

Умер американский астронавт Майкл Коллинз, участник первого в истории полета в космос с высадкой на Луну. Об этом сообщили родные в его Twitter-аккаунте.

В опубликованном сообщении уточняется, что причиной смерти Коллинза стал рак. Ему было 90 лет. Последние дни астронавт провел в окружении родственников.

Майкл Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля "Аполлон-11", на котором Нил Армстронг и Базз Олдрин совершили посадку на Луну 20 июля 1969 года. Американец управлял модулем на орбите вокруг спутника. Он также стал после астронавта Джона Янга, кто в одиночку облетел вокруг Луны.

Ранее стало известно, что умер актер Кахи Кавсадзе, известный по роли в фильме "Белое солнце пустыни".

Видео: YouTube / NASA