Умер актер Кахи Кавсадзе, известный по роли в фильме "Белое солнце пустыни"

Известный грузинский актер театра и кино скончался на 86-ом году жизни.

Грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильмах "Белое солнце пустыни" и "Покаяние", скончался во вторник, 27 апреля, в Тбилиси. Как сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани сообщил ТАСС, актер умер после продолжительной болезни.

Кавсадзе находился на лечение в клинике с февраля, его госпитализировали в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. В ноябре 2020 года актер переболел коронавирусом. Его подключали к аппарату искусственного дыхания, но он смог поправиться.

Кавсадзе родился в 1935 году. Стал актером театра Руставели в 1959 году. А в 1981 получил звание народного артиста Грузинской ССР. Кроме уже упомянутых фильмов, он снимался в "Мелодии верийского квартала", "Древо желаний" и других. Всего за карьеру играл в 102 фильмах.

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Фото: кадр из фильма