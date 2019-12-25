Умер кинооператор Кирилл Мошкович

Кинооператор скончался на 54-м году после продолжительной болезни.

В среду, 19 мая, умер доцент Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), известный кинооператор и лауреат премии "ТЭФИ" Кирилл Мошкович. Об этом сообщили в пресс-службе института в четверг, 20 мая.

В 1995 году Мошкович окончил ВГИК имени С.А. Герасимова по специальности "кинооператор". Свою творческую деятельность начал в стенах студии "Лентелефильм". Принял участие в съёмках кинокартин: "Потомки Пушкина", "Киммерийский затворник"и многими другими. К тому же, Кирилл Мошкович сотрудничал с иностранными киностудиями, снимая документальные фильмы для каналов Японии, Германии и США.

В 2006-м был удостоен премии "Тэфи" за лучшую операторскую работу, принимая участие в съёмках фильма "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская". А с 2010 года сотрудничал с РГИСИ. Много работал на площадке с Валентином Гафтом, Александром Лазаревым, Светланой Немоляевой, Светланой Крючковой, Чулпан Хаматовой, Михаилом Пореченковым, Юлией Пересильд.

Также Мошкович снял известные сериалы Первого канала: "Яма" (5 серий, 2014 год), "Таинственная страсть" (13 серий, 2015 год) и "Наследники" (8 серий, 2021 год).

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Фото: пресс-служба РГИСИ.