Умер иллюстратор "Алисы в Стране чудес" Юрий Ващенко

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Художник Юрий Ващенко, чьи иллюстрации украшают книги Льюиса Кэрролла об "Алисе в Странес", скончался в Москве. Об этом сообщили в петербургском издательстве "Вита Нова".

Тело Ващенко обнаружили в его столичной квартире. По предварительным данным, иллюстратор ушел из жизни после продолжительной болезни.

Юрий Ващенко родился 16 июня 1941 года в Москве. В 1963 году он получил диплом Московского педагогического института. Художник был участником в отечественных и зарубежных выставках графики и живописи.

Работы Ващенко хранятся в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств им. Пушкина и в других известных музеях страны. Иллюстратор работал с издательствами "Детгиз", "Книга", "Советский писатель", "Московский рабочий".

Особое место в творчестве Ващенко заняли книги английского писателя Льюиса Кэрролла, которые полюбили многие российские читатели. Он проиллюстрировал произведения: "Приключения Алисы в Стране чудес", "Алиса в Зазеркалье" и "Логическая игра".

Ранее в Перми умер иллюстратор сказок Станислав Ковалев. Заслуженному художнику России было 90 лет.

Фото: ВКонтакте/ издательство "Вита Нова"