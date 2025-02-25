Вышел тизер-трейлер фильма "Алиса в стране чудес"

Премьера в России состоится в 2025 году.

Компания "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер фильма "Алиса в стране чудес". Режиссером картины выступил Юрий Хмельницкий.

Фильм снят по мотивам детского аудиоспектакля по стихам Владимира Высоцкого, написанных по мотивам сказки Льюиса Кэролла. События развернутся в наши дни. Алиса попадает в страну чудес, где встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. Ей предстоит пройти нелегкий путь, чтобы вернуться домой.

В главных ролях сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие. Премьера в России состоится в 2025 году.

Ранее A24 представила трейлер комедии "Дружба".

Видео: YouTube / Central Partnership