Вышел тизер-трейлер фильма "Алиса в стране чудес"

Компания "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер фильма "Алиса в стране чудес". Режиссером картины выступил Юрий Хмельницкий.
Фильм снят по мотивам детского аудиоспектакля по стихам Владимира Высоцкого, написанных по мотивам сказки Льюиса Кэролла. События развернутся в наши дни. Алиса попадает в страну чудес, где встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. Ей предстоит пройти нелегкий путь, чтобы вернуться домой.
В главных ролях сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие. Премьера в России состоится в 2025 году.Ранее A24 представила трейлер комедии "Дружба".
Видео: YouTube / Central Partnership
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все