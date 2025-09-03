Вышел трейлер фильма "Алиса в стране чудес" с Анной Пересильд

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила большой трейлер фильма "Алиса в стране чудес". Режиссером картины выступил Юрий Хмельницкий.
Фильм является экранизацией детской сказки и расскажет историю 15-летней школьницы Алисы. Героиня попадает в Страну Чудес, где встречает своих родных и друзей, но никто не узнает ее саму. Алисе предстоит преодолеть много препятствий, чтобы вернуться домой.
В главных ролях сыграли Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие. Премьера в России состоится 23 октября.
Ранее Netflix представил трейлер сериала "Дом Гинннесса".
Видео: YouTube / Central Partnership
