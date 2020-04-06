Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Дом Гинннесса". Шоураннером проекта выступил Стивен Найт, создатель "Острых козырьков".
Сюжет расскажет о семье крупного пивовара и основателя знаменитого бренда Бенджамина Гиннесса. После смерти отца дети пытаются удержать на плаву его бизнес-империю.
В главных ролях сыграли Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Ферн, Джек Глисон и другие. Мировая премьера состоится 25 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер сериала "Робин Гуд" с Шоном Бином.
Видео: YouTube / Netflix
