Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Дом Гинннесса". Шоураннером проекта выступил Стивен Найт, создатель "Острых козырьков".

Сюжет расскажет о семье крупного пивовара и основателя знаменитого бренда Бенджамина Гиннесса. После смерти отца дети пытаются удержать на плаву его бизнес-империю.

В главных ролях сыграли Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Ферн, Джек Глисон и другие. Мировая премьера состоится 25 сентября.

Видео: YouTube / Netflix