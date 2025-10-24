В Петербурге состоялась премьера фильма "Алиса в стране чудес" с текстами Владимира Высоцкого

Кастинг главной героини длился более четырёх месяцев — команда просмотрела более 200 кандидаток.

В Санкт-Петербурге состоялась презентация фильма "Алиса в стране чудес", режиссёром которого является Юрий Хмельницкий. Картина основана на произведении Льюиса Кэрролла, но с неожиданным музыкальным поворотом — в ней звучат тексты Владимира Высоцкого.

Режиссёр рассказал, что проект оказался непростым с самого начала.

Исходное предложение было от генерального продюсера Даниила Шарапова. Он болеет этой идеей уже давно. Мне прислали сценарий Карины Чуриковой — моей сокурсницы, — и я с большим интересом его прочитал. А потом мне дали пластинку Высоцкого. Я слушал её по дороге в Петербург и не понимал, как из этого текста можно создать музыкальный фильм. И именно это стало для меня вызовом. Юрий Хмельницкий, режиссёр

Кастинг главной героини длился более четырёх месяцев — команда просмотрела более 200 кандидаток. По словам режиссёра, первоначально искали "маленькую Алису", но позже решили, что зрителю будет ближе история подростка.

Когда появилась Аня Пересильд — всё встало на свои места. Она не хрупкая, не сказочная Алиса, к которой мы привыкли. В ней есть характер, сила и внутреннее мужество. Она стала той Алисой, за которой пошла вся съёмочная группа. Юрий Хмельницкий, режиссёр

Сама Анна Пересильд призналась, что новая версия "Алисы" ближе российскому зрителю:

Эта Алиса — более понятная нам. В ней больше внутренней силы. Мы создавали её буквально из кусочков — из наблюдений, из жизни. Это история про то, как важно ценить время, которое у нас есть с близкими. Анна Пересильд, актриса

Презентация фильма прошла в тёплой атмосфере. Перед показом фильма Юрий Хмельницкий обратился к гостям:

Вы — первые зрители, которые увидят эту картину на большом экране. Картина непростая, немного абсурдная — всё, как завещал Кэрролл. Но мы надеемся, что вы услышите в ней наши мысли. Юрий Хмельницкий, режиссёр

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.tv