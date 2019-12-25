Умер артист Большого театра Юрий Григорьев

Он скончался на 83-м году жизни.В

Умер оперный певец и художественный руководитель оперы Большого театра России Юрий Григорьев. Ему было 83 года.

Известно, что у артиста был тромб. Подробная информация о похоронах и дате прощания с деятелем культуры появится позже.

Известно, что Юрий Григорьев родился в Днепропетровске. Окончив школу, он поступил на радиотехнический факультет Львовского политехнического института, в котором он занимался творчеством.

В 1968 году он устроился в Большой театр, где работал до 1990 года. В 1999 он стал худруком театра. Кроме того, он исполнил партии в опере "Князь Игорь", Грязного в "Царской невесте", графа Альмавива в "Свадьбе Фигаро".

Григорьев преподавал и был известным учителем.

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Фото: официальный сайт Московской государственной консерватории имени Чайковского