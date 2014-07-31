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Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман
Сегодня, 15:50
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Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

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Ему был 101 год

Советский режиссер-мультипликатор и художник Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм".

Причины смерти мультипликатора не уточняются. В "Союзмультфильме" отметили, что дату и время прощания и похорон Шварцмана сообщат позже.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. Он работал над большинством известных мультфильмов: "Чебурашка", "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Котенок по имени Гав" и другие.

Ранее мы сообщали, что в Москве скончался певец Юрий Шатунов.

Фото: VK / Союзмультфильм

Теги: леонид шварцман, режиссер, смерть, художник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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