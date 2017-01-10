После борьбы с онкологией в 66 лет умер епископ Царскосельский Маркелл

Отпевать епископа будут в Троицком соборе Александро-Невской лавры 16 марта.

В ночь на 14 марта на 67-ом году жизни умер епископ Царскосельский Маркелл (Ветров). Последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием. О кончине владыки сообщается на сайте епархии.

Владыка Маркелл внес немалый вклад в развитие церковной жизни Северной столицы. С его именем связано возрождение царскосельских святынь. Среди его послушаний было руководство епархиальным отделом по взаимодействию со спортивными организациями. Труды архиерея отмечены церковными наградами. Епархия

Отпевать епископа будут в Троицком соборе Александро-Невской лавры 16 марта. Похоронят его на Никольском кладбище монастыря.

Будущий епископ Маркелл (в миру Герман Ветров) родился 8 июня 1952 года в Минеральных Водах. В 1973 был пострижен в монахи. С 1978 преподавал в петербургских духовных школах. С 1995 года был настоятелем Феодоровского Государева собора в Царском Селе.

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Фото: Петербургская епархия