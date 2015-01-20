Мужчина доставлен в НИИ "Скорой помощи" в тяжелом состоянии.

Мужчину, загоревшегося в Троицком соборе, госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 13 августа.

В 20 часов 12 августа мужчина был доставлен в НИИ "Скорой помощи". Медики оценили его состояние как тяжелое. Мужчине диагностировали термический ожог лица, шеи и передней поверхности грудной клетки.

Инцидент произошел 12 августа после вечернего богослужения, после 19 часов. Мужчина в камуфляже вошел в собор и направился к одной из икон. Как вдруг смотритель храма услышал звук битого стекла (упала банка). После он увидел, как мужчина поджег себя зажигалкой, предварительно облившись жидкостью из той самой банки. К петербуржцу тут же подбежал сотрудник храма, который потушил мужчину с помощью огнетушителя.

Видео и фото: Piter.tv