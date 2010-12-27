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Настоятель Казанского собора скончался в возрасте 87 лет
Сегодня, 20:34
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TretyakovaS

Настоятель Казанского собора скончался в возрасте 87 лет

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Настоятель Казанского собора будет погребён рядом с могилой своего сына протоиерея Григория Красноцветова на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Протоиерей Казанского собора Павел Красноцветов скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского кафедрального собора.

"9 марта 2019 года на 88-м году жизни отошел ко Господу протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга" - сообщили в пресс-службе. 

13 марта в Казанском соборе пройдет божественная литургия преждеосвященных даров. Её возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Затем Варсонофий с сонмом духовенства совершит чин отпевания протоиерея Павла Красноцветова. Настоятель Казанского собора будет похоронен рядом с могилой своего сына протоиерея Григория Красноцветова на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Фото:kazansky-spb.ru

Теги: казанский собор, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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