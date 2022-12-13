Умер экс-глава ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Сергей Бугров

Руководителю было 65 лет.

Экс-начальник Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти генерал Сергей Бугров скончался минувшей ночью на 66-ом году жизни. Об этом сообщило издание 47news.

Руководитель родился в 1957 году в посёлке Песочное. С1981 года проходил службу в ГАИ, спустя 20 лет возглавил местное Управление ГИБДД.

От должности Бугров было освобождён в 2015 году по приказу президента. Затем он начал работу в одной из структур "Газпрома". Последние годы провёл в Репино.

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