Умер доложивший Путину о взятии Константиновки генерал Грунис

Обстоятельства и место гибели военачальника не уточняются.

Генерал-майор Антон Грунис, доложивший президенту Владимиру Путину о взятии Константиновки в ДНР, умер. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Обстоятельства смерти офицера он не уточнил. Алаудинов выразил слова соболезнования близким Героя России и назвал его одним из самых уважаемых им генералов СВО и человеком с непоколебимыми принципами.

В начале июля Грунис доложил Путину подробности о взятии Константиновки. Глава государства назвал это событие ключевым для установления контроля над всей ДНР. В конце августа генерала наградили медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный при исполнении воинского долга.

Антон Грунис родился в Казани в 1979 году. Он прошел обучение в Казанском суворовском военном училище, а затем в Московском высшем командном общевойсковом училище. Кроме того, офицер участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии.

Ранее мы сообщали, что умер спецпредставитель президента России в новых регионах Олег Подолько.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)