Умер спецпредставитель президента России в новых регионах Олег Подолько

Причины смерти Подолько пока неизвестны.

Занимавший пост специального представителя управляющего делами президента России в Крыму, Донбассе, Херсонской и Запорожской областях Олег Подолько скончался. Об этом сообщили в ФГБУ "Комплекс Крым".

Сотрудники учреждения не уточнили деталей и обстоятельств ухода из жизни своего руководителя. Информация о прощании также пока не раскрывалась. После сообщения о смерти Подолько профильные организации выразили свои соболезнования его семье. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник назвал его "человеком широкой эрудиции, имеющим глубокие познания в истории страны".

"Комплекс Крым" занимался вопросами организации, охраной и использованием особо охраняемых природных территорий, подведомственных управлению делами российского лидера. В частности, учреждение курировало национальный парк "Крымский" и Юсуповский садово-парковый дворцовый комплекс и комплекс "Курпаты".

Ранее мы сообщали, что в июле скончался экс-глава избиркома Петербурга Виктор Миненко.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)