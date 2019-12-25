Скончался экс-глава избиркома Петербурга Виктор Миненко

Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.

В Санкт-Петербурге на 66-м году жизни скончался бывший председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко. О его смерти сообщил действующий глава Горизбиркома Максим Мейксин, уточнив, что политик ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Миненко возглавлял избирательную комиссию города с 2018 по 2020 год. По словам Мейксина, покойный был настоящим патриотом своего города и страны, мудрым управленцем и профессионалом высочайшего класса.

Соболезнования в связи с кончиной Виктора Александровича выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он напомнил, что Миненко был кадровым офицером, отдавшим почти двадцать лет службе в Вооруженных Силах. Губернатор отметил, что бывшего главу избиркома ценили за высокое чувство ответственности, талант руководителя и умение трудиться на результат с полной отдачей.

Виктор Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. До прихода в избирательную систему он прошел путь от главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу до работы в Министерстве юстиции РФ. За свою службу был награжден орденом Почета и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.

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Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия