Стали известны подробности о гибели генерала Груниса

Украинские боевики осуществили атаку в ночь на 13 сентября.

По дому Героя России, генерал-майора Антона Груниса ударили беспилотники Вооруженных сил Украины. Подробностями о гибели высокопоставленного офицера поделилась в своем Telegram-канале журналистка Анастасия Кашеварова.

По ее словам, атака ВСУ произошла в ночь на 13 сентября. Как отметила Кашеварова, два ударных крыла FP-1 прилетели в дом генерала. Боевики били прицельно, причем "знали, куда и когда бить".

Журналистка не уточнила, идет речь о служебном жилье или собственности Груниса. Регион, где погиб генерал-майор, также пока не известен.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о гибели Антона Груниса, но не уточнил обстоятельств его смерти. В начале июля Герой России доложил Владимиру Путину о взятии Константиновки в ДНР.

Фото: Telegram/ Владимир Зеленский