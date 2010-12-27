Скончался американский режиссёр Пеннебейкер

В США на 95-ом году жизни скончался оскароносный режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер. Об этом сообщило агентство AP. Сообщается, что кинематографист скончался по естественным причинам в своем доме в Лонг-Айленде.
Пеннебейкер известен миру своими документальными фильмами о таких известных музыкантах как Боб Дилан, Дэвид Боуи, группы Depeche Mode и других артистов. Он также посвятил несколько своих работ политической жизни США, в частности предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году. Фильм был номинирован на "Оскар", как лучшая документальная картина фильм. В 2013 году Пеннебейкер получил статуэтку за "выдающиеся заслуги в кинематографе".
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Фото: Reuters
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