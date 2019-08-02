В 82 года умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко

Она стало особенно популярна после исполнения песен в фильмах "Калина красная" и "Война и мир".

В 82 году умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте театра "Русская песня".

Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил. театр "Русская песня"

Александра Стрельченко - советская певица, художественный руководитель мастерской народного творчества "Москонцерта". Она стало особенно популярна после исполнения песен в фильмах "Калина красная" и "Война и мир". В 1984 году она стала народной артисткой РСФСР.

В конце июля в 88 лет умер народный художник Валерий Кокурин.

Видео: YouTube/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России