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В 82 года умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко

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Она стало особенно популярна после исполнения песен в фильмах "Калина красная" и "Война и мир".

В 82 году умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте театра "Русская песня".

Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил.

театр "Русская песня"

Александра Стрельченко - советская певица, художественный руководитель мастерской народного творчества "Москонцерта". Она стало особенно популярна после исполнения песен в фильмах "Калина красная" и "Война и мир". В 1984 году она стала народной артисткой РСФСР.

В конце июля в 88 лет умер народный художник Валерий Кокурин.

Видео: YouTube/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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