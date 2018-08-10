Актер из "Клана Сопрано" Винни Велла умер от рака печени

Артисту было 72 года.

В возрасте 72 лет скончался американский актер Винни Велла. Об это его родственники сообщили в Facebook. Причиной смерти стал рак печени. Актера похоронят в Нью-Йорке 25 февраля.

Мы опечалены сообщением, что Винни Велла скончался, и убеждены, что никто не опечалился больше, чем он сам. Винни любил жизнь, семью, друзей и поклонников. Он был легко одним из самых забавных, милых актеров, которые когда-либо украшали экран. Мы скучаем по тебе, мой мальчик

- написали в Facebook

Винни Велла родился в 1947 году в Нью-Йорке. За свою профессиональную карьеру он сыграл роли в более 50 проектах, включая фильм "Казино", "Кофе и сигареты", "Ирландец", а также сериалы "Клан Сопрано" и "Закон и Порядок"

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