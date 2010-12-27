В обмен фанаты могут получить шанс попасть на премьеру заключительного сезона.

Красный крест призвал фанатов "Игры престолов" сдавать кровь. Об этом сообщают в официальной группе сериала в Twitter.

Все они пролили кровь за престол сказано на картинке

В обмен фанаты могут получить шанс попасть на премьеру заключительного сезона. Так, всех доноров внесут в специальный список, а после с помошью лотереи будут выбраны 5 победителей.

Акция уже стартовала и продлится до 17 мая.

Напомним, что сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, и он является необычно популярным, так как зрители никогда до конца не знают, чем еще их смогут оценить создатели сериала. За время существования "Игра престолов" получила 28 премий "Эмми". Заключительный восьмой сезон выйдет на экраны 14 апреля, он будет состоять из шести серий.

Ранее мы сообщали о том, что Фанаты "Игры престолов" выяснили, кто спасет Вестерос от белых ходоков

Фото:игра престолов/Twitter/кинопоиск