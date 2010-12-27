Очередная фанатская теория с беременностью Серсеи.

Фанаты "Игры престолов" выяснили, кто спасет Вестерос от белых ходоков. Об этом сообщают The Independent.

Очередная фанатская теория с беременностью Серсеи. По мнению фанатов, ранее белые ходоки принимали в качестве подношения новорожденных мальчиков от одичалого Крастера и взамен не нападали на его жилище. Следовательно Серсее придется пожертвовать своим ребенком во благо Вестероса.

Напомним, что сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, и он является необычно популярным, так как зрители никогда до конца не знают, чем еще их смогут оценить создатели сериала. За время существования "Игра престолов" получила 28 премий "Эмми". Заключительный восьмой сезон выйдет на экраны 14 апреля, он будет состоять из шести серий.

Ранее мы сообщали о том, что HBO показали новые кадры финального сезона "Игры престолов"

Фото:скриншот из сериала "Игра престолов"