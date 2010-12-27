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Джордж Мартин объяснил, зачем нужно убивать главных героев
Сегодня, 18:34
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IRINA_CHALKINA
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Джордж Мартин объяснил, зачем нужно убивать главных героев

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На подобный ход в сюжетной линии Мартина вдохновило творчество Джона Толкина.

Автор саги "Песнь льда и пламени", по которой сняли нашумевший сериал "Игра престолов", рассказал почему он убивает главных персонажей. Интервью вышло на американском телеканале PBS .

По словам Джорджа Мартина, на подобный ход в сюжетной линии Мартина вдохновило творчество Джона Толкина. Оказалось, что в 13 лет будующий писатель  был ошеломлен смертью Гэндальфа.

Джордж Мартин заявил, что Толкин нарушил одно из правил. 

После того как ты убил Гэндальфа, напряжение возрастает в тысячу раз. Потому что теперь умереть может кто угодно

сообщил Мартин

Отметим, что "Игра престолов" во многом получил широкую известность благодаря неожиданным поворотам сюжета. На данный момент у сериала 28 премий "Эмми".

Ранее мы сообщали о том, что "Санса Старк" рассказала о кровавой концовке "Игры престолов".

Фото: КиноПоиск

 

 


 

Теги: джордж мартин игра престолов , игра престолов , сериал игра престолов
Категории: Лента новостей Культура Кино

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