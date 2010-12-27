Джордж Мартин объяснил, зачем нужно убивать главных героев

На подобный ход в сюжетной линии Мартина вдохновило творчество Джона Толкина.

Автор саги "Песнь льда и пламени", по которой сняли нашумевший сериал "Игра престолов", рассказал почему он убивает главных персонажей. Интервью вышло на американском телеканале PBS .

По словам Джорджа Мартина, на подобный ход в сюжетной линии Мартина вдохновило творчество Джона Толкина. Оказалось, что в 13 лет будующий писатель был ошеломлен смертью Гэндальфа.

Джордж Мартин заявил, что Толкин нарушил одно из правил.

После того как ты убил Гэндальфа, напряжение возрастает в тысячу раз. Потому что теперь умереть может кто угодно сообщил Мартин

Отметим, что "Игра престолов" во многом получил широкую известность благодаря неожиданным поворотам сюжета. На данный момент у сериала 28 премий "Эмми".

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