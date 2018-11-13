Финальные серии зрители увидят в апреле 2019 года

Во вторник, 13 ноября, названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов". Соответствующая информация появилась в Twitter сериала.

Так, на страничке опубликовали 30-секундный ролик с кадрами из предыдущих сезонов, в конце которого было объявление, что зрители увидят сериал в апреле 2019 года.

Напомним, что действие финального сезона начнется в Винтерфелле, куда Дейенерис прибудет вместе с армией.

Ранее мы сообщали о том, что автор "Игры престолов" раскрыл сюжет двух приквелов сериала

Фото:Game Of Thrones/Twitter