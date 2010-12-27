"Санса Старк" рассказала о кровавой концовке "Игры престолов"

По словам актрисы, фанаты сериала увидят в финале жуткие кадры.

Актриса Софи Тернер, которая известна по роли Сансы Старк в нашумевшем сериале "Игра престолов" рассказала о финале. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам актрисы, завершающий сезон станет самым кровавым. Также финальные серии буквально переполнены интригами и предательством героев.

Тернер уже раскрывала небольшие подробности предстоящего сезона "Игры престолов". Софи сделала себе настоящую татуировку на руке. Она набила герб дома Старков и украсила его надписью "Стая выживет". Фанаты расценили такой жест, как намек.

Ранее мы писали о том, что в сети появились подробности восьмого сезона "Игры престолов".

Фото: КиноПоиск