В финальном сезоне зрители узнают о происхождении Белых ходоков, загадках Вестероса, зарождении дома Старков и многое другое.

В сети появились подробности восьмого сезона "Игры престолов". Например, действие финальной части сериала будет происходить за тысячу лет до событий, которые разворачивались в других сериях. Сюжет построен по сценарию двух ранее не опубликованных частей "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Кроме того, в финальном сезоне зрители, наконец-то, узнают о происхождении Белых ходоков, загадках Вестероса и зарождении дома Старков. В этой части не появятся некоторые полюбившиеся поклонникам "Игры престолов" герои.

Ранее Эмилия Кларк рассказывала о сцене из "Игры престолов" со своей героиней.

Фото: ВКонтакте / Игра престолов