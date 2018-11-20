HBO показали новые кадры финального сезона "Игры престолов"

Сезон выйдет на экраны 14 апреля.

Телеканал HBO опубликовал несколько кадров предстоящего заключительного сезона сериала "Игра престолов". Фотографии с персонажами телепроекта компания выложила в своем Twitter.

Напомним, что сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, и он является необычно популярным, так как зрители никогда до конца не знают, чем еще их смогут оценить создатели сериала. За время существования "Игра престолов" получила 28 премий "Эмми". Заключительный восьмой сезон выйдет на экраны 14 апреля, он будет состоять из шести серий.

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Видео и фото: HBO