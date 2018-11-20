Fox выпустит еще два сезона сериала "Симпсоны"

Таким образом сериал станет самым продолжительным проектом на американском телевидении.

Американский телеканал Fox объявил о продлении мультсериала "Симпсоны" еще на два сезона. Об этом сообщает еженедельник Variety.

В издании отметили, что к концу 32 сезона мультсериал будет насчитывать 713 эпизода, что сделает историю про семью из Спрингфилда самым продолжительным проектом на американском телевидении, выходящим в прайм-тайм.

"Симпсоны" — это американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии. На экраны сериал выходит с 17 декабря 1989 года. В 2007 году телеканал выпустил полнометражный фильм, который собрал в прокате больше 500 млн долларов. Студия также планирует выпустить еще одну ленту на большие экраны.

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Фото: канал YARYDAYU