Disney показал новый трейлер "Дамбо" Тима Бертона

Лента выйдет в прокат 28 марта 2019 года.

Кинокомпания Дисней выпустила первый полноценный трейлер предстоящего фильма "Дамбо" от режиссера Тима Бертона. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии.

Сюжет ленты основан на классическом одноименном мультфильме, который вышел в 1941 году. В центре картины слоненок, которого аист приносит в цирк слонихе. Из-за аномально больших ушей местные обитатели не взлюбляют нового гостя, начинают его дразнить и дают ему кличку "Дамбо".

Главные роли в картине исполнили Дэнни ДеВито, Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и другие. Лента выйдет в прокат 28 марта 2019 года. Отметим, что свет уже увидели ремейки таких мультфильмов, как "Золушка", "Книга Джунглей", "Красавица и Чудовище".



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Видео: ютуб-канал Disney UK