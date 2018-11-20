На Youtube выложили посмертный клип Децла

Кирилл Толмацкий, известный как Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет.

В Сети появился посмертный клип Децла, в котором он выступил в роли композитора. Видео выложила жена Кирилла Толмацкого, ранее сам он хотел представить данный ролик 6 февраля.

По задумке, этот трек, как и вся пластинка, посвященная реинкарнации, должен был стать частью саундтрека к фильму.

Кирилл Толмацкий, известный как Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске. Врачи около получаса пытались спасти жизнь певца, но все оказалось тщетно. Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию.

Похоронят певца 6 февраля на Пятницком кладбище.

Видео: Detsl aka Le Truk/ Youtube