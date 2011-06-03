Умер актер Роман Попов

Летом у актера случился рецидив рака мозга.

Российский актер Роман Попов скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Летом артист сообщил в своем Telegram-канале, что у него случился рецидив рака мозга. Попову поставили онкологию в 2018 году. Актер рассказывал, что через год после этого он смог "победить диагноз". Нынешним летом болезнь вернулась с осложнениями, из-за которых он почти перестал видеть одним глазом.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе. Актер запомнился по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки" и его спин-оффе "Детективное агентство Мухича".

Фото: ВКонтакте / Роман Попов