Умер актер Макс фон Сюдов

Артист скончался 8 марта.

В возрасте 90 лет скончался знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов. Об этом пишет французское издание Parismatch со ссылкой на его супругу. Позднее эту информацию подтвердили в Французской синематеке.

Известно, что артист умер 8 марта. Подробности смерти актера не разглашаются. Семья фон Сюдов попросила СМИ проявить уважение во время траура.

Макс фон Сюдов является двухкратным номинантом на премию "Оскар" за фильмы "Пелле-завоеватель" и "Жутко громко и запредельно близко". Он также сыграл роли в таких картинах, как "Остров проклятых", "Стыд", "Седьмая печать", "Девичий источник", "Причастие" и другие. Одной из последних его работ стала роль в фильме "Курск" про одноименную российскую подлодку.

Видео: Youtube/HeyUGuys, Wall Street Journal, Telerama