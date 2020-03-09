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Умер актер Макс фон Сюдов

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Артист скончался 8 марта.

В возрасте 90 лет скончался знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов. Об этом пишет французское издание Parismatch со ссылкой на его супругу. Позднее эту информацию подтвердили в Французской синематеке. 

Известно, что артист умер 8 марта. Подробности смерти актера не разглашаются. Семья фон Сюдов попросила СМИ проявить уважение во время траура. 

Макс фон Сюдов является двухкратным номинантом на премию "Оскар" за фильмы "Пелле-завоеватель" и "Жутко громко и запредельно близко". Он также сыграл роли в таких картинах, как "Остров проклятых", "Стыд", "Седьмая печать", "Девичий источник", "Причастие" и другие. Одной из последних его работ стала роль в фильме "Курск" про одноименную российскую подлодку. 

Видео: Youtube/HeyUGuys, Wall Street Journal, Telerama

 

Теги: кино, макс фон сюдов, потеря, смерть
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино, Мировые новости,

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