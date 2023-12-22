Умер экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков

О деятельности политика рассказал экс-полпред президента РФ в Петербурге Сергей Цыпляев.

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков скончался в среду, 28 февраля. Политик возглавлял советское правительство в период с 1985 по 1990 годы и был ответственным за экономическое развитие страны в конце эпохи Горбачева. Рыжков также организовал спасательные работы после землетрясения в армянском Спитаке и был членом штаба по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Экс-полпред президента РФ в Петербурге Сергей Цыпляев прокомментировал деятельность Рыжкова в беседе c "Петербургским дневником".

Цыпляев отметил, что лично неоднократно видел Николая Ивановича во время его работы. Он выступал в качестве члена Верховного Совета СССР с различными докладами и отчётами. Для бывшего полпреда он сыграл очень положительную роль. В начале 1990-х годов, молодые депутаты Верховного Совета обратились к нему с просьбой, пожелав стать управленцами. Рыжков разрешил им поступить в Академию народного хозяйства (ныне - РАНХиГС).

Надо учесть, что тогда молодым людям без всякого опыта руководства поступить туда было нереально – в академию брали только директоров или замдиректоров предприятий по квоте Министерства народного хозяйства. Благодаря Рыжкову я мои коллеги закончили академию, я учился на отделении народного управления и выпустился в 1992-м. Впоследствии это образование мне очень сильно помогло – как формально, так и неформально. Сергей Цыпляев, экс-полпред президента РФ в Петербурге

Ранее Путин попрощался с председателем Верховного суда Лебедевым.

Фото: Pxhere